"Sun and more (Güneş ve daha fazlası)" başlıklı mektuplar, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı kararı çerçevesinde hazırlandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince Türkçe, Almanya, Rusça ve İngilizce "Sun and more" başlıklı 23,5 milyon mektup hazırlandı. 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi dolayısıyla antik kentin fotoğrafının da yer aldığı mektuplar, tatilcilerine ulaştırması için Antalya genelindeki tüm otel ve tur operatörlerine gönderildi. "Değerli misafirlerimiz, denizin, güneşin ve günbatımının en güzel yaşandığı yerlerin başını çeken Antalya'dan sizlere özlem dolu bir 'merhaba' demek istedik" diye başlayan mektupta, turistlere Antalya hatırlatılarak, "Bizler de hayallerinizi süsleyen sağlıklı ve güvenilir destinasyonun adresi Antalya'da dün olduğu gibi bugün de sizleri özlemle bekleyeceğiz" denildi.