Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur; hayatın normalleşmeye başlama sürecinde, hazır giyim ve konfeksiyondaki moda akımına maskenin de dâhil olduğunu belirtti. Türk firmalarının bu alanda doğan önemli fırsatları değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılması gerektiğini söyleyen Uğur "Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle yürütülen çalışmalar çerçevesinde bez maske standartları belirlendi. Ancak gümrük tarifelerinde cerrahi maskelerle bez maskelerin ihracat şartlarının ayrıştırılması gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilirsek, kıyafet kombinlerini bez maskelerle renklendiren dünya markalarının taleplerini karşılayabiliriz” dedi. Birlik olarak 3 milyon cerrahi maske üretip hibe ettiklerini, yeni normalde Türkiye'nin tedarik merkezi olma potansiyeli bulunduğunu söyleyen Uğur, "Çeşitli renk ve desenlerde üretim yapabiliriz. Bu süreçte çok iyi çıkış yaptık. Maske uzunca bir süre vazgeçilmez aksesuar olacak" şeklinde konuştu.