Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan Bayramı'ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde kendilerinin de ürün alımına başlayacaklarını belirterek "Biz de sahada bütün noktalarda alım yapıp on gün içinde de ücretlerini ödeyeceğiz" dedi. Son iki senedir hasat döneminden önce kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili alım fiyatını açıkladıklarına işaret eden Güldal "Böylece üreticinin sezona fiyatları bilerek girmesini sağlıyoruz. Üreticiye, TMO'nun verdiği fiyat, serbest piyasa fiyatı ile dünya piyasası rakamlarını değerlendirerek kendisine göre satış ve pazar politikası takip etmesi için imkân oluşturuyoruz. Bu sene kırmızı mercimekte pozitif ayrımcılık yaptık ve yüksek fiyat açıkladık. Kuru fasulyede fiyat açıklamadık, ancak hazırlığımız var. Kuru fasulye fiyatının düşündüğümüz fiyatın altına düşmesi hâlinde müdahale ederiz. Devlet her zaman destekleriyle çiftçinin yanında olacak. Herhangi bir ihtiyaç durumunda da kamu kurumları, Bakanlık ve TMO olarak her türlü kolaylığı yapmaya hazırız" diye konuştu. ANKARA