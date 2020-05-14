Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölük, yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) mart ve nisan aylarının ardından mayısta da 20 bin ton fındık satışı gerçekleştireceğini, bunun için talep toplama sürecinin tamamlandığını söyledi. TMO'nun, martta 20,50 lira, nisanda da 21 liradan ürün satımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Bölük, mayıs fiyatının ise 24 lira olarak açıklandığını ifade etti. Bölük, Ofis’in mayısla birlikte son üç ayda stoklarındaki 60 bin ton ürünü piyasaya sürmüş olacağını belirterek "TMO'nun aylık satış miktarları 20 bin ton. Ben bu rakamın piyasadaki ihtiyacı tamamen karşılayacağını düşünmüyorum ama en azından talebi bir miktar da olsa karşılayacaktır" dedi. Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ise TMO'nun fındık üreticisi açısından önemli bir kurum hâline geldiğini belirtti.