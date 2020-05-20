Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de evden çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin kademeli olarak 1 Haziran’dan itibaren ofislere dönmesi bekleniyor.

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren üretim ve saha elemanı haricindeki pek çok beyaz yakalı evlerden çalışmaya başlamıştı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin büyük gruplarının bir kısmı haziranda ofise dönme kararı verirken, bazıları kısmen başlayarak bir geçiş süreci ortaya koydu. Bazı firmalar bundan sonra da tamamen uzaktan çalışmayı gündeme alıyor.

Nasıl yapılacak?

Koç Holding İnsan Kaynakları, normale geçiş için yol haritası hazırladı. Grupta 90 bin çalışan var. Şu an sahada, ofiste ve evde çalışan ekipler bulunuyor. Normale dönüş dönemini bu şekilde geçirmek hedefleniyor. Salgın sonrası yeni dönemin gerektirdiği çalışma düzeni ile başlamak üzere hazırlık yapılıyor.

Sabancı Holding, 1 Haziran’dan itibaren çalışanların yüzde 50 şeklinde ofise dönmesi kararını aldı. İki grup halinde işe dönme planı yapılıyor. Pazartesi, salı günü bir grup işe gelecek. İkinci grup evden çalışacak. Çarşamba günü ofis dezenfekte edilecek. Perşembe, cuma günü ise ikinci grup işe gidecek, birinci grup evden çalışacak.

Eczacıbaşı Holding, 20 Mart’tan itibaren tüm ofislerinde uzaktan çalışmaya geçti. 11 Mayıs haftasından itibaren, yönetim kademesi haftada üç gün ofise dönmeye başladı. 1 Haziran’dan itibaren de, iki grup halinde çalışma düzenine geçiliyor. Birinci grubun ofiste olduğu hafta, ikinci grup uzaktan çalışacak. İkinci grubun ofise geldiği hafta ise, birinci grupta uzaktan çalışma düzeninde olacak.

Gözler 1 Haziran’da

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “1-15 Haziran arası grup şirketlerimizde yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranında, kademeli çalışan grupların ofise dönecek. İlk 4 hafta boyunca haftada 2 gün ofisten, 3 gün evden, kalan 4 haftada ise 3 gün ofisten, 2 gün evden çalışılacak. 60 yaş üzeri, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, engelliler evden çalışmaya devam edecek” dedi.

‘Risk grubu’ evde kalacak

Doğuş Holding, “Pandemi sırasında işi evden çalışmaya elverişli çalışanlarımız evden çalıştı. Normalleşme sürecinde de evden çalışma gibi yeni ve esnek çalışma modellerini uygulamak üzere planlama yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yaşar Grubu’nda gıda ve içecek grubu normal çalışma düzenini sürdürüyor. İdari tarafta dönüşümlü olarak nöbetleşe ve evde çalışma sistemiyle devam ediliyor.n Kale Grubu’nun ise henüz kesin karar alınmamakla beraber yüzde 90 oranında 1 Haziran itibariyle ofislere döneceği belirtildi.

Akfen Holding, sağlıkla ilgili ülke genelindeki gidişatı takip ediyor. 1 Haziran itibariyle ofislere dönülmesi düşünülüyor.

Limak Grubu’nun şantiyeleri açık. Merkez ofislerin de 1 Haziran’da iş başı yapacağı tahmin ediliyor.

Turkcell’de saha elemanları görevini sürdürürken, uzaktan çalışan ofis çalışanları için kademeli olarak işe dönüş planlanıyor ama net bir takvim verilmedi.

Türk Telekom’da evden çalışanların vaka sayısına göre, merkez ofislerde kademeli olarak 15 Haziran’da iş başı yapması planlanıyor.

Bazıları sürekli...

Boyner Grup CHRO’u Emek Yurdanur, “Merkez ofislerimiz için haziran ayı itibariyle kademeli dönüş planlıyoruz. Yaş ya da mevcut hastalıkları nedeniyle risk grubundakiler evde olmaya devam edecek. Ofislerde sıkı tedbirler alacağız. Ofislerimizin havalandırma sistemleri tekrar tasarlanıyor” dedi.

Bazı firmalar ise bundan sonra tamamen uzaktan çalışma sistemine geçeceğini duyurdu. Emre Kurttepeli’nin sahibi olduğu Mynet.com, bundan sonra tamamen uzaktan çalışma kararı aldı.

Türkiye’de sayıları 80’i aşan teknopark ve 1.250’yi geçen Ar-Ge merkezlerinin de evden çalışma süreleri 27 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Bunların da bu tarihten itibaren iş başı yapması bekleniyor.

Uzaktan ve esnek çalışma sürebilir

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (Peryön) Başkanı Berna Öztınaz, iş yapış şekillerinde büyük değişiklik yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

“Uzaktan çalışma tüm dünyanın hızlıca adapte olduğu bir çalışma yöntemi haline geldi. Mercer Türkiye ile yaptığımız ankete göre, salgın öncesinde evden çalışma uygulaması olan şirketlerin oranı yüzde 45 iken bu dönemde yüzde 95’e ulaştı. Şirketlerin yüzde 59’u Covid-19 süreci sonrasında uzaktan ve esnek çalışma modeline devam edeceğini belirtiyor. Bu tüm dünya olarak köklü bir değişimin eşiğinde olduğumuzu bize gösteriyor. Ofisteki günlük işleyişler konusunda net kuralların çıkarılması ve bütün bu sürecin doğru iletişim uygulamaları ile çalışanlara anlatılması gerekiyor.”