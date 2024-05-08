Dortmund’un rakibi bu akşam oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçının ardından belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı devam ederken futbolseverler Borussia Dortmund rakibi kim, hangi takımla eşleşti gibi soruları araştırmaya başladı. Lig'de bu akşam yarı finalde Real Madrid ile Bayern Münih karşılaşacak. Saat kaçta, ne zaman soruları da gündemde yer aldı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. Paris Saint Germain'i 1-0'lik skorla mağlup eden Dortmund'un rakibi bu akşam belli oluyor.

PSG, Borussia Dortmund'u ağırladı. 1-0 biten maçın ardından finale yükselen takım da belli oldu. Rakibi ise bugün oynanacak karşılaşmanın ardından netleşecek.

Bugün Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Kazanan takım finale yükselecek ve Dortmund ile şampiyonluk için yarışacak.

22.00'da başlayacak olan mücadele TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Final, 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Stadyum, 90.000 kişilik kapasiteye sahip ve Londra'da bulunmakta. 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve 1 kez FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı. 29 Mayıs 2011 yılında oynanan Manchester United - Barcelona finali burada oynandı.

25 Mayıs 2013'te oynanan Bayern Münih - Borussia Dortmund finali de burada gerçekleşti ve Bayern 2-1'lik skorla galip oldu.