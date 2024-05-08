İstanbul Valisi açıkladı: 2024'ün ilk 4 ayında 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı

İstanbul Valisi Gül, “Bu yılın ilk dört ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı. 1’i bombalı, 1’i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eylemi engellenmiştir” dedi. Vali Gül, mali suçlarla ilgili yapılan operasyonlarda yaklaşık 51 milyon 660 bin TL kamu zararının engellendiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal’da bulunan AFAD Binası toplantı salonunda 2024 yılı ilk 4 aylık dönemdeki emniyet verilerini açıkladı. Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

İLK 4 AYIN VERİLERİ

Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Davut Gül, “Bu yılın ilk dört ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı, 300 şahıs tutuklandı, 329 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların detaylarına baktığımızda PKK/KCK’ya karşı yapılan 158 operasyonda 261 şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı, 83 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. FETÖ’ye karşı yapılan 220 operasyonda 352 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 99 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Dini istismar eden terör örgütlerine karşı yapılan 137 operasyonda 465 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sol terör örgütlerine karşı yapılan 61 operasyonda 178 şahıs yakalandı, 72 şahıs tutuklandı, 76 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörün finans kaynaklarını çökertmek için yapılan 65 operasyonda 132 şahıs yakalandı, 12 şahıs tutuklandı, 37 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı” dedi.

'DEAŞ TARAFINDAN PLANLANAN 2 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR'

Bombalı terör eylemlerinin engellendiğini söyleyen Vali Gül, “Bu operasyonlarda; 247 bin 620 TL, 20 bin 968 Dolar, 13 bin 880 Euro ele geçirildi. Yine bu kapsamda 1’i bombalı, 1’i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eylemi engellenmiştir. Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 86 operasyonda 884 şahıs yakalandı, 488 şahıs tutuklandı,242 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlarda iki önemli başlıktan ayrıca bahsetmek istiyorum. İlki; 5’i ulusal, 4’ü bölgesel, 15’i yerel olmak üzere 24 organize suç örgütü çökertildi. 488 şahıs yakalandı, 283 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 9 uzun namlulu silah, 138 tabanca, 12 otomatik ve 12 adet av tüfeği olmak üzere toplam 171 adet silah ele geçirilmiştir. İkincisi; yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan 18 operasyonda 7 silah atölyesi ele geçirildi. 106 şahıs yakalandı, 43 şahıs tutuklandı, 29 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 uzun namlulu silah, bin 613 tabanca, 264 otomatik ve 1 adet av tüfeği ve 134 adet kurusıkı olmak üzere toplam 2 bin 16 adet silah ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

'184 OPERASYONDA 667 ŞAHIS YAKALANDI'

Mali suçlarla mücadele rakamlarına değinen Vali Gül, “Mali Suçlarla Mücadele kapsamında 184 operasyonda 667 şahıs yakalandı, 218 şahıs tutuklandı, 153 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tefeciliğe yönelik 25 operasyonda 37 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklandı, 5 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Nitelikli dolandırıcılığa yönelik 71 operasyonda 201 şahıs yakalandı, 18 şahıs tutuklandı, 31 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlar neticesinde yaklaşık 51 milyon 660 bin TL kamu zararı engellendi. Asayiş başlığımıza baktığımızda kişilere karşı işlenen suçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. Aydınlatma oranı yüzde 98 oldu. Katalog suçlar olarak tabir edilen mal varlığına karşı suçlar ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düştü. Aydınlatma oranı yüzde 76 oldu” ifadelerini kullandı.

'VERGİ KAYBI ÖNLENDİ'

Yapılan operasyonlarda 890 milyon lira vergi kaybının önlendiğini söyleyen Vali Gül, “Bu suçlardan en önemli beşine baktığımızda evden hırsızlık yüzde 38, işyerinden hırsızlık yüzde 26, otodan hırsızlık yüzde 51, kapkaç yüzde 45, yan kesicilik yüzde 43 azaldı. Yine asayişle ilgili uygulama verilerine baktığımızda 27 milyon 361 bin 562 şahsa GBT sorgusu yapılmış, 3 milyon 906 bin 860 araç sorgulanmış,219 bin 562 araca cezai işlem uygulanmıştır. Detaylarını ekranda gördüğünüz üzere toplam 6 bin 602 silah ele geçirilmiştir. 18 bin 224’ü hapis cezalı, 48 bin 612’si gıyabi aranan olmak üzere toplam 66 bin 836 aranan şahıs yakalanmıştır. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bin 74 operasyonda bin 334 şahıs yakalandı, 18 şahıs tutuklandı,72 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Başta akaryakıt olmak üzere alkollü içki, sigara, makaron, emtia ürünleri ve tarihi eserlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesi engellendi. 890 milyon TL vergi kaybı önlendi” diye konuştu.

'9 TONA YAKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ'

Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Vali Gül, “Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 24 bin 792 şahıs yakalandı, 2 bin 262 şahıs tutuklandı, bin 102 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 9 tona yakın uyuşturucu, 3 milyondan fazla hap, 2 milyon civarında sentetik ecza ele geçirildi. Özellikle gençlerimizi bu beladan uzak tutmak için 32 bin 44 okul çevresi denetimi yapıldı. “En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi” projesi kapsamında 108 binden fazla annemiz bilgilendirildi. 5 buçuk milyonu aşan kayıtlı araç sayısıyla İstanbul’umuz, günün her saati trafiği yaşayan bir şehir. Akıcı ve güvenli bir trafiğin sağlanması için gece-gündüz çalışıyor ve önlemler alıyoruz. Yılın ilk dört ayında yapılan uygulamalarda 3 milyon 840 bine yakın araç kontrol edildi. Hamdolsun, denetimlerimiz sayesinde ölümlü kaza oranlarımızda %7’lik bir düşüş oldu. Hedefimiz, bir insanımızı dahi kaybetmemek. Evlatlarımızın okul yolundaki güvenlikleri için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 2024 yılı 4 aylık dönemde 40 bin 18 servis aracı kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan, yasa dışı çakar taktığı tespit edilen48 araca gereken işlemler uygulandı” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE İLTİSAKLI HESAPLARA ENGELLEME

Siber güvenlik ekiplerinin, internet yoluyla işlenen suçlara karşı çevrimiçi güvenliğin sağlanması için amansız bir şekilde mücadele verdiğini söyleyen Vali Gül, "İnternet yoluyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk istismarına yönelik gerçekleştirilen 425 operasyonda 978 şahıs yakalandı, 471 şahıs tutuklandı. Terörle iltisaklı 498 hesap ve şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Göç İstanbul’umuzda; toplam 1 milyon 92 bin 697 yabancı bulunmaktadır. Bu yılın ilk dört ayında Göçmen Kaçakçılığına yönelik 98 operasyonda 195 şahıs yakalandı, 75 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Dünyada bir ilk olan 103 mobil göç noktamızda Haziran ayından 1 Mart’a kadar 197 bin 555 yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 57 bin 745 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı” dedi.