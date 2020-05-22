Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Geçen haftalarda rekor seviyeye ulaşan altın fiyatlarında bugün son durum ne? İşte 22 Mayıs 2020 altın fiyatlarında güncel durum! Altın fiyatları hafta başından bu yana girdiği düşüş trendini sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne 377 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını ise 2.474 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.727,60 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken küresel piyasalar yine koronavirüs salgınında yaşananlara odaklanacak.