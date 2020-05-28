Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPMG'nin yaptığı araştırmaya göre e-Spor’un 2021’e kadar yüzde 21,7 oranında büyümesi, piyasa değerinin 1,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Aynı dönemde sinema endüstrisinin yüzde 4.4, müziğin yüzde 3,5, radyonun ise yüzde 2,1 küçülmesi öngörülüyor. 2015 yılında 235 milyon kişinin seyrettiği e-Spor'un şu anda toplam 454 milyon kişi tutkuyla takip ediyor. 2022 yılında ise e-Spor'un takipçi sayısının 644 milyon olacağı hesaplanıyor. e-Spor kitlesinin yaş ortalaması da dikkat çekici. Dünya futbolunu seyredenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42'yken, NBA'nin seyirci kitlesinin yaş ortalaması 53. e-Spor takipçilerinin yaş ortalaması ise 32.