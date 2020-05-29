Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Salgınla birlikte e-Ticaret’e ilgi her geçen gün artarken, Ticaret Bakanlığının site başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdî destek açıklaması şirketleri harekete geçirdi. ePTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu; şu anda Türk ürünlerini Katar, Bosna Hersek ve Kosova pazarlarına ulaştırdıklarını vurgulayarak “KOBİ’lerimizi başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve Asya’dan 30 ülkeye daha ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ticaret Bakanlığının desteği, KOBİ’lerin dünyaya açılmasını kolaylaştıracak" dedi.

Bugüne kadar 20 binin üzerinde KOBİ’yi, Türkiye’nin her noktasından 10 milyonu aşkın tüketiciye ulaştırdıklarını aktaran Hakan Çevikoğlu "Son 12 ayda ziyaret sayımiz 150 milyonu, üye sayımız 10 milyonu buldu. Platformdaki toplam 20 milyon ürün arasından tüketiciye ulaştırılan ürün sayımız, ayda 2,5 milyonu geçti. Bu süreçte KOBİ satıcılarımızın ödemeleri erken yapılırken, komisyon oranları düşürüldü. KOBİ’lerimize kargo ve e-Ticaret lojistik desteği de sağlanırken, tüm KOBİ’lerimizin ürünleri için reklam desteği verildi" şeklinde konuştu.