Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman Foxconn’a ait Çorlu’daki fabrikada ihracata yönelik üretim yaptıklarını belirterek “HP şu an tedarik zinciri için tüm dünyada araştırma yapıyor. Türkiye yeniden alternatif olabilir. Bunu konuşmaya başladık. Bir fırsat var ve bunu kovalamak bizim işimiz. İnşallah Türkiye’ye gelmesi için uğraşacağız” dedi. Alaman salgın sebebiyle bilgisayarlara olan talebin arttığına dikkat çekerek “IDC’nin verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğini PC pazarında yüzde 25,1, yazıcı pazarında ise yüzde 42 payla lider olarak tamamladık. Salgın ile birlikte bilgisayarlara ani talep oldu. Yeni modeller getirdik. Ama hâlâ stok seviyesi düşük. Gelen ürün hemen satılıyor. Yeni lansmanlarımız da olacak. Gelecek ürünler daha çok uzaktan çalışmaya yönelik. Birkaç tane monitör var. Bunlardan biri de Zoom özellikli” diye konuştu.