Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şirketlerinin genel müdürleri ile birlikte Bakan Yardımcısı Fatih Sayan katıldı. Vatandaşların iletişim sistemlerine ihtiyacının arttığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu "Çocuklar internet vasıtasıyla eğitimlerine devam etti. Çalışanlar online olarak işlerini yaptı. Mobil genişbant abone yoğunluğumuz 2019’da yüzde 75’e, 2020’de yüzde 80’e yükseldi. Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı. Bunun 63 milyonu mobil genişbant abonesi" diye konuştu.