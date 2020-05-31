Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covid-19 ile mücadele doğrultusunda ziyarete kapatılan koruma altındaki alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Pakdemirli “Koruma altındaki bu alanlarımız özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için cazibe merkezi konumunda. Bu alanlar havası, suyu, tarihî ve tabii güzelliklerinin yanı sıra eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirilmesine de imkân sağlayacak. Bu kapsamda 44 millî park ve 249 tabiat parkı yeniden ziyarete açılacak" dedi.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİN

Tesislerin bakım ve temizliği için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Pakdemirli, ziyaretlerde maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda herkesi uyardı.