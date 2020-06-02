Bakan Albayrak:"Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz."
Bakan Albayrak: 4 yeni finansman paketini hayata geçiyor
02.06.2020 - 11:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak:"Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz."
Etiketler : Bakan Albayrak,
708344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708344.aspx
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