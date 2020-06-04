Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 367 bin 700 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 373 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 126 milyon 649 bin 600,24 lira, işlem miktarı ise 3.070,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 147 milyon 256 bin 385,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.