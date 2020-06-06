Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz. Karşılıksız çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Covid-19 sebebiyle dokuz ay daha ek süre veriyoruz" dedi.