Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz. Karşılıksız çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Covid-19 sebebiyle dokuz ay daha ek süre veriyoruz" dedi.
Kart ve GSM sözleşmesi uzaktan yapılabilecek
06.06.2020 - 05:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, sözleşmelerin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarını ilgilendiren torba kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.
Etiketler : gsm,gsm sözleşmesi,
709229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709229.aspx
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