Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz. Karşılıksız çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Covid-19 sebebiyle dokuz ay daha ek süre veriyoruz" dedi.