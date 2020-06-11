Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert tedbirlerin alındığını belirtti. Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin gözetim ve denetim faaliyetlerinin, SPK ve Borsa İstanbul tarafından bütüncül bir anlayışla, koordinasyonlu ve günlük bazda yürütüldüğünü anlatan Taşkesenlioğlu "Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" dedi.



BEŞ AYDA 37 MİLYON CEZA

"Son dönemde Borsa İstanbul’a yoğun bir ilginin olduğunu ve artan ilgiyle birlikte piyasa dolandırıcılarının da bu durumdan faydalanmak istediğini görüyoruz. SPK olarak buna geçit vermeyeceğiz" diyen Taşkesenlioğlu, SPK'nın denetim faaliyetleri çerçevesinde "Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)" ve "İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)" kapsamında 2019’da 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uyguladığını, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387,86 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini kaydetti. Taşkesenlioğlu "2020’nin ilk beş ayında ise 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken 62 kişiye 37 milyon 685 bin 12,93 TL tutarında idari para cezası tesis edildi” dedi.



BORÇLA ALIM YAPMAYIN

Özellikle sosyal medya ortamında yetkisiz kişilerin yatırım tavsiyesinde bulunarak yatırımcıları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine bu alanı mercek altına alıp ceza ve tedbirlerle denetimleri sıkılaştırdıklarını vurgulayan Taşkesenlioğlu, denetimlerden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle insanların yanlış yönlendirildiğini belirterek bu grupların da mercek altına alındığını söyledi. Taşkesenlioğlu “Yatırımcılarımıza uzun vadeli düşünmeleri, kredi ve borç ile borsada alım yapmamaları ve özellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle yatırım tavsiyesinde bulunan kişilerden uzak durmaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.



Yatırım fonlarının büyüklüğü

150 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

∂ Türkiye'de işlem gören yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Takasbank verilerine göre yatırım fonlarının geçen yılın sonunda 122 milyar 725 milyon lira olan portföy büyüklüğü, mayıs ayı verilerine göre yaklaşık 31 milyar lira, yani yüzde 25,2 artarak 153 milyar 689 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk beş ayında hisse senedi ve altın gibi büyük ilgi gören fonların cazip hâle gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı. Mayıs sonu itibarıyla 3 milyon 85 bin 478 yatırımcı, fonları tercih ederken bu sayı, geçen yılın sonunda 2 milyon 996 bin 871’di.



YATIRIMCI AİLEMİZ GENİŞLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak" değerlendirmesini yaptı.