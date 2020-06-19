Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaspersky’nin son araştırmasına göre küçük işletmelerde çalışanların yüzde 57’si salgın sırasında şirketlerinden cihaz desteği almazken bütün şirketlerde bu oran ortalama yüzde 45 oldu. Bu durum güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bazı şirketlerin işlerini yürütmesi için tek çare bu olsa da küçük işletmelerde çalışanların yalnız yüzde 34’ü kişisel cihazlarında uygulamaları gereken BT güvenliği tedbirleri hakkında bilgi aldı. İşlerini evde şahsi cihazlarıyla yürüten küçük işletmelere şu güvenlik tedbirleri tavsiye ediliyor:

¥ Evdeki cihazlar bir antivirüs çözümüyle korunmalı.

¥ Cihazlardaki işletim sistemleri, uygulamalar ve hizmetler her zaman en güncel sürümde olmalı.

¥ Taşınabilir cihazlar ve Wi-Fi router’lar dâhil olmak üzere bütün cihazlarda parola koruması etkinleştirilmeli.

¥ Evdeki Wi-Fi bağlantıları ideal olarak WPA2 şifreleme standardıyla şifrelenmeli.

¥ Çalışanlar bilinmeyen Wi-Fi noktalarından bağlanıyorsa VPN kullanmalı.

¥ Cihazı ve sunucuyu şifreleyebilen ve bütün kurumsal veriyi yedekleyebilen bir güvenlik çözümü tercih edilmeli.