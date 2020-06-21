Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - ANTALYA / Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da sektör temsilcileri ve çok sayıda ülkeden büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Yeniden Keşfet" etkinliğinde Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçmediğini ve güvenli turizm anlamında dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. 1 Haziran itibarıyla "Güvenli Turizm Sertifikası" dönemini başlattıklarını hatırlatan Bakan Ersoy "Şimdiye kadar yaklaşık 400 otel bu sözleşmeyi imzaladı. Umuyoruz ki, bu sayı iki bini geçecektir. Son derece şeffaf bir program. Uluslararası şirketlerle çalışıyoruz. Buradaki mesele, programın uygulanması değil, otelcilerin ve turizm sektörünün buna hazır olması. Program, otelciler için ciddi bir maliyet getiriyor. Ama bu sertifikasyon programına salgın sonrasında da devam etmeyi planlıyoruz. Şu an 132 kriterimiz var. İleriki dönemde belki bazı kriterler çıkarılacak, belki yenileri eklenecek. Ancak turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program gerekiyor. Çünkü bu program, hizmet standartlarını yükseltiyor. Biz bu kriterleri yaklaşık 70 ülkeye gönderdik. Dilerlerse bu sertifika sistemini kullanabilirler" dedi.



Bakan Ersoy, turist sayısında yaşanabilecek artışla ilgili olarak “Uluslararası hava yolu açıldığında daha net bir cevap verebilirim. Bizim için şu anda hedef, belirli bir rakama ulaşmaktan ziyade turizm sektörünü yeniden başlatmak. Otellerin yüzde 50’sini bu süreçte açabilirsek başlangıç için başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Covid-19 salgınında yaşanabilecek muhtemel bir ikinci dalga konusunda ise “Kişisel olarak sert bir ikinci dalga beklemiyorum. 2023 hedefimiz 75 milyonluk turist ve 70 milyar dolarlık gelir. 2021 için yapılan ilk rezervasyonlarda bile rakamların anında artacağını gözlemledik. Çünkü bu yıla rezervasyon yaptıran ve gelemeyen turistlerin hepsi, bir sonraki yıla aktardı. İnsanlar, Türkiye’yi seviyor ve gelmek istiyor. Bence biz 2023 hedefimize ulaşacağız. Özellikle turizm anlamında” diye konuştu.