Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artstyle Mimarlık kurucusu Mimar Şerif Soğukbulak, koronavirüs pandemisi sürecinde gayrimenkullere olan talebin değiştiğini söyledi. Pandemi ile birlikte müşterilerinden bahçeli villalara büyük bir rağbet olduğunu vurgulayan Soğukbulak, "Adeta rezidanslardan bahçeli evlere doğru büyük bir akın var. Özellikle bahçeli villalara rağbet arttı. Bu sektörde inanılmaz bir yoğunluk var. Müstakil yaşantılar giderek artıyor." dedi.

Mimar Şerif Soğukbulak, koronavirüs salgınının gayrimenkul sektöründe ortaya çıkardığı değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Koronavirüs insanların gayrimenkul tercihlerini de etkiledi. Bahçeli müstakil evlere ve özellikle de bahçeli villalara büyük bir ilgi uyandırdı." diyen mimar, "Özellikle tatil beldelerindeki villalara ve müstakil evlere talebin artırdığını görüyoruz. İl ve ilçe merkezlerinde dairelerde, plazalarda ve rezidanslarda yaşayan müşterilerimiz artık bu alanlardan müstakil gayrimenkullere taşınıyor. Adeta rezidanslardan bahçeli evlere doğru büyük bir akın var. Özellikle bahçeli villalara rağbet arttı. Bu sektörde inanılmaz bir yoğunluk var. Müstakil yaşantılar giderek artıyor." dedi.

"Müstakil evleri hem ev hem ofis olarak kullanmak istiyorlar"

Pandeminin iş hayatında çalışma modellerini değiştirdiğini de hatırlatan Soğukbulak, "Müşterilerimiz müstakil evleri hem ev hem de ofis olarak kullanmak istiyor. Ofis olarak kullanabilecekleri odalar istiyorlar. Küçük evlerde, ev ve iş yaşamını bir arada yürütmekte zorlanıyorlar. Aile fertleri ile aynı ortamda çalışmak zorunda kalan kişiler, çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu nedenle, sosyal izolasyon dönemlerinde ofis olarak da kullanabilecekleri, ekstra odalı evlere bir yöneliş var." dedi.

Deneyimli mimar, "Bu evler, bu ihtiyaçlara yönelik özellikler taşıyor. Mesela iki katlı bir villanın bir katı ofis haline getirilebilir. Böylece pandemiden etkilenmeden işlerini yürütebilirler. Bu sebeple pandemi sürecinde hem yaşam hem de iş alanı olarak kullanmaya müsait olduğu için bahçeli müstakil evler rağbet görüyor." sözlerini kaydetti.

"Müstakil evler güvenli bir yaşam alanı"

Pandeminin etkisi azalsa da pandemi sonrası karantina gerektirebilecek durumlara hazırlıklı olmak için insanların müstakil evlere yöneldiğine ve bu evlere talebin daha da artacağına dikkat çeken Soğukbulak, şöyle devam etti; "İnsanlar bir ev satın alırken salgın olacağını düşünmedi. Koronavirüs, insanların yaşam alanı seçme eğilimlerini de değiştirdi. Yaşam kalitelerinden ziyade güvenli bir ortamda, daha kısıtlı bir durumda yaşama imkanlarını düşünmeye başladılar. Müstakil bahçeli evler ya da villalar, kısıtlı imkanlarla da olsa insanlara kendi dünyalarında güven içinde yaşamalarını sağlıyor. Karantina süreci uzadıkça insanlar yürümek ve temiz hava almak istiyor. Bu, apartmanlarda mümkün olmuyor. Müstakil evler, karantinada güvenli bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor."

"Müstakil gayrimenkullere yönelişin çok haklı sebepleri var"

"Karantina süreci uzarsa ya da yeni bir pandemi dalgası olursa yaz aylarında insanlar havuza girmek isteyecek. Bahçelerinde meyve veya sebze yetiştirmek isteyecekler. Tüm bunları yaparken pandemide kendilerini güvende hissetmek isteyecekler." sözlerini kaydeden Şerif Soğukbulak, şu ifadeleri kullandı; "Bahçeli müstakil gayrimenkuller tüm bu talepleri karşılayabilecek özellikler taşıyor. İster havuza girebilir ister domates yetiştirebilirsiniz. Kimse ile temasınız olmadan ailenizle güven içinde yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bir bölümü ofis haline getirerek, en azından uzaktan yapılabilecek işleri evinizde halledebilirsiniz. Bir müstakil ev; balkon, teras, ön ve arka bahçe, havuz, yeşil alan, bitkiler, çiçekler ve daha fazlasını içerebilir. Yani pandemide insanların müstakil bahçeli gayrimenkullere yönelmesinin çok haklı sebepleri var."

Soğukbulak, yurtdışındaki müşterilerinden çok sayıda bahçeli ve havuzlu villa talebi geldiğini, tatil bölgelerinde denize sıfır ya da denize yakın villaların çok rağbet gördüğünü vurgulayarak, "İnsanlar artık hem izole tatil hem izole bir yaşam istiyor. Korkmadan tatil yapmak ve ailelerini risklerden korumak istiyorlar. Sosyal izolasyon döneminde ailelerin güven içinde yaşayabilecekleri yaşam alanları olan bahçeli müstakil gayrimenkullere talep, önümüzdeki aylarda katlanarak artacak." şeklinde konuştu.