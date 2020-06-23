Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve millî yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 26 Haziran'a kadar devam devam edecek AgriVirtual Fuarı'na 61 firma katılıyor. Global ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ilk sanal fuar olma özelliğini de taşıyan söz konusu etkinlikte fuar alanı üç boyutlu olarak gezilebilirken firmalar da ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme imkanı buluyor. Dört dilde hizmet veren fuara iki binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Sanal ticaret heyeti programlarına mayıs ayında Özbekistan, Kenya, Hindistan'a ile başladıklarını hatırlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Güney Kore, Nijerya, Pakistan, Almanya, Meksika, Kolombiya, Şili, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a da ticaret heyeti programı planladıklarını bildirdi. Pekcan, ilk sanal fuarı Shoe-Dex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran'da Ege İhracatçılar Birliğimiz öncülüğünde başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizerek bu fuarın beklediklerinden de fazla ilgi gördüğünü dile getirdi. Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın üç farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek "Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye'nin ilk üç boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve millî yazılımımızla ilk sanal fuarımız. Firmalarımız, aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, potansiyel müşterileri ile anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkânına sahip olacak. Sanal fuarımız firmalarımıza olduğu kadar, ülkemizin önde gelen tarım/hayvancılık ve makine alanındaki meslek kuruluşları, kooperatif ve üretici birliklerine kendilerini uluslararası piyasada tanıtma adına büyük bir fırsat sunmaktadır" dedi. Pekcan, tarım ve hayvancılık makineleri sektörünün 2020 yılı itibarıyla küresel düzeyde yaklaşık 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek "Türkiye, pazar büyüklüğü bakımından Avrupa’da; Almanya, İtalya ve Fransa’nın ardından dördüncü sıradadır. Sektörümüzün ihracatı 2019 yılı itibarıyla 1 milyar dolara ulaşmıştır. Rakamların bugünden itibaren katlanarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de pandemiyle başlayan sürecin sektörlerin ve ihracatçıların iş yapış biçimlerine çok farklı uygulamalar kazandırdığını söyledi. Gülle, dijital uygulamalar sayesinde pandemi döneminde ticareti kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini ifade ederek şöyle konuştu: Covid-19 sürecinden en çok etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz.

DIŞ TİCARET FAZLASI VERİYOR

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makinaları ihracatında sağladıkları yıllık artışın ortalama yüzde 18-19 olduğunu söyledi. "Bu segmentin bizim için bir başka önemi, dış ticaret açığı değil fazlası veriyor olması" diyen Karavelioğlu, şunları kaydetti: "Tarım makinalarında 2019 yılını 1 milyar 41 milyon dolar ihracat, 282 milyon dolar ithalat ile kapattık. Bu büyük başarımız, ülkemizin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitlilik ve potansiyele dayanıyor. Türkiye, her türlü iklim ve toprak özellikleri sayesinde, her türlü tarıma uygun makine ve sistemler geliştirebiliyor."

100 BİN DOLARLIK DESTEK

Pazara girişte dijital faaliyetleri desteklediklerini dile getiren Bakan Pekcan, sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlara 100 bin dolara kadar destek sağladıklarını vurguladı. Pekcan, e-Ticaret’le ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini ifade ederek "Bu hafta içinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) tanıtıp ülkemizin elektronik ticaretteki ilk resmî verilerini kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.