Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile hareket eden bankanın projesi; Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde hayvancılık il birlikleri tarafından yürütülecek. Bu merkezler, küçük üreticilerin bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili üç alternatif sunacak. İlk seçenekte üretici, dana ya da düvesini gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin alabilecek. İkinci seçenekte, bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için düşük faizli kredi kullanabilecek. Üçüncü seçenekte, bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği hayvanlarını bu ortaklıklara teslim edecek. Bunlar doğum yapıncaya kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla üreticiye geri verilecek. Üreticiler, bakım masraflarını için kredilerden yararlanabilecek. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf "Amacımız yurt içinde doğan dişi hayvanların hayatta ve üretimin içinde tutulmasını sağlamak. Bu şekilde ithalatı sona erdirip ihracatçı konumuna bile geçebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.