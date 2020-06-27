Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Perakendeciler Federasyonunca düzenlenen sektörel istişare toplantısında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüsle mücadele için marketlerde bir dizi hijyen tedbirinin uygulamaya konulduğunu hatırlatarak, bu tedbirlerden birisinin de vatandaşların meyve ve sebzeyi el değmeden satın alabilmesi için reyonlarda ek personel görevlendirilmesi olduğunu kaydetti. Baran “Sebze-meyve reyonlarında alınan tedbirlerin bu ürünlerdeki fire oranlarını yaklaşık yüzde 7 seviyesinde düşürdüğüne dair bilgiler geldi. Bu oran gıda israfını önlemek açısından gerçekten çok sevindirici” diye konuştu. Baran, perakende sektöründe sorunların çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtirken, sektör temsilcileri marketlerin haftada bir gün tatil yapması, açma-kapama saatlerinin de yeniden düzenlenmesini istiyor.