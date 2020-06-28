Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda altyapı geliştirme çalışmalarına hız veren Vodafone, 5G’ye giden yolda önemli bir kilometre taşı olan Geleceğe Hazır Şebeke (Next Generation Network - NGN) altyapısıyla 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Geleceğe Hazır Şebeke ile mevcut mobil altyapıyı daha hızlı, daha esnek hâle getirdiklerini belirterek "Böylece, müşterilerimizin kullandıkları servislere yönelik geliştirilen, kişiselleştirilmiş bir mobil şebeke yapısına doğru ilerliyoruz. Bu yeni nesil yapıya müşterilerimizin sahip olduğu tüm akıllı ürün ve servisleri de dâhil ederek bağlantının zenginleştirildiği bir ekosistem oluşturuyoruz” dedi.

DAHA AKILLI ŞEBEKELER

Daha akıllı bir yapı sunan Geleceğe Hazır Şebeke mimarisi, bünyesinde OpenRAN, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN), Şebeke Dilimleme, Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) gibi pek çok özellik barındırıyor. Bunlardan OpenRAN, altyapı kurulum, bakım ve ka-pasite yükseltme işlemlerini kolaylaştırıp şebeke ekonomisini iyileştirirken, şebeke ekipmanlarını açık platformlara taşıyarak operasyon giderlerinde %30’a varan tasarruf sağlıyor. Diğer yandan, Şebeke Dilimleme belli bir bölgeye ait özel şebeke yapısı sayesinde dış etkilerden arındırılmış bir deneyim sunarken, SDN teknolojisi de beklenmeyen durumlarda insan müdahalesine gerek kalmadan daha hızlı şekilde harekete geçebilecek bir altyapı kurmayı mümkün kılıyor.