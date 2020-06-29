Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ABD arasında son dönemde savunma sanayisi alanında F-35 projesi özelinde yaşanan sıkıntılara rağmen iki ülke şirketleri küresel pazarları hedefleyen yeni bir ortaklığı hayata geçirdi. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisinde önde gelen mühendislik şirketlerinden Molekulas ile alanında dünya devi ABD'li Will-Burt ve Orbis Teknoloji, teleskopik yükseltme sistemlerini üretecek. Molekulas İleri Mühendislik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Koray Gökalp "Geçmişte ABD şirketleriyle Türk şirketlerinin ortaklıklarının arka planında aslında Türkiye'deki pazardan pay alma amacı yatmaktaydı. Burada ise müşteri portföyünün yüzde 95'i yabancı. Türkiye'de artık iyi bir mühendislik altyapımız var, üretim maliyetimiz düşük, savunma sanayisinin istediği kalitede üretim yapabiliyoruz. Tüm bunlar ortaklığa kapı araladı" dedi.

Will-Burt'ün 100 yıllık bir geçmişle dünya pazarına hâkim olduğunu dile getiren Gökalp; bunun yanında Türkiye'nin, ABD'nin giremediği kimi pazarlara girebilme kabiliyeti bulunduğunu belirtti. Bu yıl yapacakları üretimin tümüyle ihraç edileceğini vurgulayan Gökalp; kısa süre önce Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kurulumunu tamamlayıp pilot üretime başladıklarını, Will-Burt'ün hâlihazırda üretmediği bir ürün grubu geliştirdiklerini bildirdi. Koray Gökalp, temmuz-ağustos aylarında testlere, eylül-ekim aylarında ise Türkiye'de ilk olacak ürünlerin üretimine başlayacaklarını kaydetti.