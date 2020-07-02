Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ile artık bankalar müşterilerine dekont, ekstre ve hesap özetlerini SMS veya e-Posta yoluyla gönderemeyecek. Kullanıcılar bu verilere internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden erişebilecek. Ayrıca müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan ve resmî kimlik belgesi yerine geçen belgeler üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadı, elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması esnasında hiçbir aşamada kimlik doğrulama amacıyla kullanılamayacak. SMS, kimlik veya işlem doğrulama unsuru olarak kullanılamayacak.