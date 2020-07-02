Demir “Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip olan Sungur, kendi sınıfının önünde bir sistem” dedi.
'Sungur' göreve hazır
02.07.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından ROKETSAN'ın geliştirdiği yeni hava savunma sistemi çözümü Sungur'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu bildirdi.
Etiketler : sungur,roketsan,
715018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715018.aspx
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