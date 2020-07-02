Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir “Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip olan Sungur, kendi sınıfının önünde bir sistem” dedi.