Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarih boyunca “birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik” ikliminin hâkim olduğu, Anadolu’nun mayası, medeniyetler şehri Tokat, 2023 hedefine hazırlanıyor. Tarihî, kültürel değerleri, verimli arazileri ve göz dolduran hizmetlerle “Orta Karadeniz’in parlayan yıldızı” olan Tokat’ın çehresi, “Türkiye’nin en genç belediye başkanı” olarak 2014 yılında göreve başlayan Eyüp Eroğlu ile günden güne değişiyor. 61 projeden sonra ikinci dönemde de 71 proje için kolları sıvayan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın asırlık yapıları ve tabiatıyla zengin bir coğrafyada yer aldığını söyledi. Şehrin Osmanlı, İlhanlı, Kadı Burhaneddin Beyliği, Danişmentler ve Selçuklular gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Eroğlu, Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sinde Tokat’tan bahsederken “Bu şehrin insanları dosttur, kin tutmaz, hile bilmezler” şeklinde sıraladığı güzide meziyetleri de şehrin hâlâ barındırdığına dikkat çekti.

900 adımda 900 YIL

Tokat’ın 1.000 rakıma varan verimli ovalarıyla bölgenin ‘yaş sebze-meyve ambarı’ olduğunu ifade eden Eroğlu “Kelkit ve Yeşilırmak’la sulanan ovalarıyla Tokat, içinden nehir geçen nadir şehirlerden. Tarihi yaklaşık 800 seneye dayanan Taşköprü’nün (Hıdırlık) üzerinde boy saldığı Yeşilırmak, şehrimizi ikiye bölmekte. Kanal Tokat ile buraya başka bir güzellik kattık. Tokat için rahatlıkla ‘900 adımda 900 yılın gezip görülebileceği ender bir kent’ diyebiliriz. Tokat; Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden itibaren 900 yılda mimarlık adına ortaya koydukları önemli eserlerin kesintisiz olarak görülebileceği tek şehirdir. Birkaç seneye kadar açık hava müzesine de bürünecek” dedi. Şehrin kendine has asırlık damak tatlarına da değinen Başkan Eroğlu “Tokat kebabı, pehlili pilav, toyga çorbası, keşkek yemeği, Tokat’ın narin yaprağından sarmalarımızı, damakları şenlendiren domatesi, biberi, kirazı ve şeftalisini tanıtımda öne çıkarıyoruz. Yine el sanatlarında da özellikle yazmacılıkta 500 yıllık tek ildir Tokat, coğrafi işaretini de aldık” diye konuştu.

GELECEĞİN TOKAT’I

İkinci dönemde 71 proje sözü verdiklerini, bir senede 10’dan fazlasını tamamladıklarını dile getiren Başkan Eyüp Eroğlu “İhale ve yapım süreçlerini süratle başlatacağız. Değerli hemşehrilerim müsterih olsunlar, biz ne söz verdiysek hayallerimizin hepsini gerçekleştireceğiz. Yaptığımız işler, üç beş yıla değil 100’lerce yıla hitap etmeli. Tarihî eserlerimizi koruyor ve yaptıklarımızı, ecdadımızınkiler gibi yaşasın mantığıyla oluşturuyoruz” dedi.

Büyüklerin evladı gençlerin abisiyim

Başkan Eyüp Eroğlu, ‘herkesin belediye başkanı’ olduğunu belirterek “Yaratılanı severiz; Yaradan’dan ötürü, deriz. Kitabımızda insanları ayırma diye bir şey yok. Çocukla çocuk olmaya, gençlerin ağabeyi, büyüklerin yeğeni, evladı, yaşıtlarımızın kardeşi olmaya gayret ediyorum. İnşallah da başarıyoruzdur" ifadesini kullandı.

Profesyonel destek alıyoruz

Birçok projeye katkısı olduğunu belirten Başkan Eroğlu “Akıl akıldan üstündür” mantığıyla hareket ederek profesyonel destek aldıklarını söyledi ve ekledi: Bir işi yapıyorsak güzel ve sağlam yapmalıyız. O iş, 10 yıla değil yüzlerce yıla hitap etmeli. 70-80’li yıllarda yerel mimari hiçe sayılınca özgün olmayan eserler ortaya çıktı. Ama AK Parti’mizle birlikte mimaride özgürlük, tarihî eserlere ilgi ve koruma kültürü gelişti.

Kanal Tokat çevre illerin de ilgi odağı

Projeler arasında Kanal Tokat’ın ön plana çıktığını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir örneğinin başka hiçbir yerde olmadığını söyledi. “Sadece buraya has” diyen Eroğlu “Bundan daha iyi olanlar ya da buna benzeyenler olabilir. Eskişehir’de, Porsuk Çayı’nda, Amsterdam ve Venedik’te var. Bizimkinin güzelliği suyunda, tarihinde, tabiatında ve şehrin merkezini iç içe barındırmasında. Hemen arkamızda Şeyh Meknun Türbesi, Hıdırlık Köprüsü var. Çevresinde peyzaj alanları mevcut. Yani Kanal Tokat böylesine bir komple çalışma” ifadesini kullandı. Geçen dönemin Meydan Projesi’nden sonra ikinci önemli projesi olan Kanal Tokat’ın, yapıldıktan sonra açık arayla öne geçtiğini kaydeden Eroğlu “Kanal Tokat, 61 proje içinde %40’ı kapsar. Çünkü bu, sadece Tokat değil birçok şehirden övgü alıyor. Şu anda 1.300 metrelik bir uzunluğa sahip, ilk etapta bunu 2.500 metreye çıkaracağız” dedi.

MİMAR, MÜHENDİS VE MÜTEAHHİTLERE AÇIK TEKLİF:

Yatay mimariyi birlikte planlayalım

Türkiye'nin de Tokat’ın da gündeminde "yatay mimari" olduğunu hatırlatan Başkan Eroğlu “Binalardaki yüksek katların kaldırılmasıyla ilgili Bakanlık’tan yazı geldi. Temmuzda Meclis’imizde değerlendireceğiz. Artık daha yatay mimariye bakacağız. Yani altı yedi katı geçmeyecek şekilde binalar yapılacak. Şu anda Tokat'ta en fazla 12 kat yapılabiliyor. Bunu daha da düşüreceğiz. Buradan açık çağrım olsun: Mimarlarımıza, mühendislerimize, müteahhitlerimize teklifte bulunalım. Gelin, hep beraber bu yatay mimariyi planlayalım. Tokat şanslı bir şehir. Tarihî mekânlarımızın %90'ı ayağa kalktı. Yedi sokak kaldı. Şehrimizde tarih şuuru da oluşmaya başladı. Mesela Tokat tarihinin seçmeli ders olarak okullarda okutulmasına da karar verilecek” dedi.

İlk hedefimiz bir milyon turist

Şehrin tarihî ve kültürel varlıkları ile henüz hak ettiği yerde olmadığını belirten Başkan Eyüp Eroğlu "Potansiyeli, barındırdığı güzellikler, gastronomisi, coğrafyası, iklimi, toprağı, turizmi, tarihi, insanı ve kültürüyle Tokat çok daha iyi yerleri hak ediyor. Hedefimiz yılda bir milyon insanın geleceği şehirde turizm aksı oluşturabilmek. Şu anda 250-300 binlerdeyiz. Sayıyı bir milyona çıkarabilmeliyiz. Bunu hep birlikte, el birliğiyle yapacağız" diye konuştu.

DAMAK ÇATLATAN LEZZETLER BU TOPRAKLARDA

Tokat meyve ve sebzeleri-nin yanı sıra zengin yemek kültürü ile de Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden. Özellikle Tokat kebabı meşhur. Fakat bu kebabı; özel fırın, Tokat'ta yetişen domates, patlıcan ve biber kullanılması gerektiği için başka yerde yeme alternatifiniz yok maalesef. Tokat asma yaprağı da dünyanın tanıdığı bir ürün.

Yeni Tokat Havaalanı %75 seviyelerinde

Şehirlerin ulaşımda önemli rol oynadığına dikkat çeken Eroğlu, Tokat-Turhal arasına standardı yükseltilmiş bir tren hattı düşündüklerini ifade ederek “Önümüzdeki yıllarda tren bağlantısı gündeme gelecek. İkinci olarak Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesi çerçevesinde Türkiye’nin de içinden geçeceği bir otoban çalışması var. Yeni Tokat Havaalanı inşaatı da %75 seviyelerinde. Firma, pandemide işi bıraktı. Altı yedi ayda biter. 2021 Şubat’ı gibi uçuşlar başlar” dedi.