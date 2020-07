Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANTALYA

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan büyükelçiler, tedbirlerin “kusursuz” olduğunu ifade etti.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha: Türkiye’nin güvenli turizm için ciddi hazırlık yaptığını gözlerimle gördüm. Havalimanından otele kadar her şey dört dörtlük. Sosyal mesafeye uyuluyor. Personel koruma elbiseli. Herkesin ateşi ölçüldü. Havaalanlarında Covid-19 testi ücretsiz. Pozitif çıkarsa yolcu hastaneye gönderiliyor. Masraflar sağlık sigortasından... ‘Her şey dâhil’ var, turistler yemeklerini kendileri alamıyor, personel yardımcı oluyor. Kimse turistin sağlığını riske atmıyor.

Lübnan Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim: Attığımız her adımda kendimizi rahat, güvenli ve sağlıklı hissettik. Gerekli tüm tedbirler sağlanmıştı. Lübnan vatandaşları Türkiye'ye gelmek için uçuşların başlamasını bekliyor. Her yıl bir milyon Lübnanlı geliyor. Ailem ve ben Antalya’yı çok seviyoruz. Buradaki tesisler mükemmel.

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan ez-Zawawi: Gezimizin başlangıç noktası Ankara’dan varış noktamız Antalya’ya kadar ciddi ve açıklayıcı yönlendirmeler vardı. Yolcuları bilgilendirme, yönlendirme, maske takılması, dezenfektan kullanılması, sosyal mesafe hususlarında yetkililer çok büyük çaba gösterdi. Tedbirlerin yeterli olduğundan eminim. Türkiye'deki genel sağlık durumu da güven verici.