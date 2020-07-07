Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens ve Salesforce küresel çapta işletmelerin güvenli bir şekilde yeniden açılmalarına destek olmak üzere harekete geçti. İki şirket, fiziksel çalışma ortamlarında geleceğin deneyimini sunacak yeni bir iş yeri teknolojisi geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurdu. Yapılan iş birliği, Siemens'in Comfy ve Enlighted'ı da kapsayan akıllı altyapılar çözümlerini Salesforce Work.com - powered by Customer 360 çözümü ile bir araya getiriyor.

Çalışanlar bu teknolojiler ile;

Bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile ‘temassız' işlem yapabilecek.

Doluluk oranı yönetimi sistemi ise çalışanların Siemens Comfy uygulaması üzerinden konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etmelerini sağlayacak; eşik değerler aşıldığında uygulama gerçek zamanlı uyarı gönderecek.

Çalışanların binaya girişinin ardından masa, oda, vs. rezervasyonlarını içeren doluluk ve konum verileri sayesinde şirketler manuel temas takibi yapabilecek. Bu da daha hızlı ve isabetli acil durum müdahalesine olanak sağlayacak. Temas takibi, kullanıcıların kişisel veri gizliliği çerçevesinde isteğe bağlı bir çözüm olarak sunulacak.

Buna ek olarak Comfy Insights, ofislerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamaları için işletmelere analitik bir gösterge paneli sunarak geleceğin iş yerleri için daha akıllı ve veri odaklı bir strateji sağlayacak.

Comfy'nin Safe Workplace (Güvenli İş Yeri) çözümü kapsamındaki çalışan uygulamasıyla şirketler, güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunarken çalışanların gelişmelerden haberdar olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını da sağlayabilecek.

Çalışanlar, sosyal mesafe kurallarına uygun masaları ve toplantı odalarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyip rezerve edebilecek; sağlık ve güvenlik hizmetlerini aratıp bunlara ulaşabilecek ve dezenfeksiyon gibi hizmetler için talepte bulunabilecek.