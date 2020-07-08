Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toyota Türkiye, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren üretim ve ihracatta birçok rekor kırarak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Her yıl Türkiye'den 150’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, 5 bin 500 çalışanıyla ülke istihdamına ciddi katkı sağladı. Şirket 30 yıllık Türkiye geçmişinde; toplam 2 milyon 603 bin araç üretti. 2 milyon 174 bin araç ihraç etti. Sadece dış satımdan 33,5 milyar dolar kazandı. Toyota Türkiye Genel Müdürü Toshihiko Kudo "30 yıldır burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizimle birlikte olan ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin emeklerini takdir ediyorum" dedi.