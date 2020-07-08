Toyota Türkiye, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren üretim ve ihracatta birçok rekor kırarak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Her yıl Türkiye'den 150’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, 5 bin 500 çalışanıyla ülke istihdamına ciddi katkı sağladı. Şirket 30 yıllık Türkiye geçmişinde; toplam 2 milyon 603 bin araç üretti. 2 milyon 174 bin araç ihraç etti. Sadece dış satımdan 33,5 milyar dolar kazandı. Toyota Türkiye Genel Müdürü Toshihiko Kudo "30 yıldır burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizimle birlikte olan ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin emeklerini takdir ediyorum" dedi.
Japon Toyota Sakarya'dan dünyayı fethetti
08.07.2020 - 04:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya devi Toyota, Türkiye'deki 30. yılını kutluyor. 1990'da ülkemizde kurulan şirket, 1992'de fabrika temellerini attı ve 1994'te Sakarya’da üretime başladı.
Etiketler : Toyota,Türkiye,
716433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/716433.aspx
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