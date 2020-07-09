Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını sürecinde 10 milyondan fazla vatandaşa hizmet veren PTTBank emekliler için kredi musluğunu açtı. PTTBank yeni dönemde emekli maaş müşterilerine 1.250 lira ile 80 bin lira aralığında, 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla kredi imkânı sunuyor. Bu kapsamda nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi talepleri "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden alınmaya başladı. Emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor. PTT ayrıca kredi başvuru taleplerini yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de almaya başlayacağını açıkladı.



3,7 MİLYON HANEYE YARDIM GÖTÜRDÜ

Öte yandan PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Covid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.