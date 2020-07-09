Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 9 Temmuz altın fiyatları son durum merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan düğünlerin 1 Temmuz itibariyle tekrar başlaması ile altın alım satımında artış yaşanıyor ve altın fiyatları araştırılıyor. Yatırımcıların da dikkatini çeken altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatlarındaki yükseliş son günlerde gündem olmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? İşte 9 Temmuz 2020 güncel altın alış satış fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatlı dün 401.32 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekorunu kırarken, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde ise 399,5 lira seviyelerinden işlem gördü. Saat 07.50’de kaydedilen verilere göre gram altın 399,4 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları altının gram fiyatındaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte güne yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada saat 07.50’de kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 646 lira alış ve 655 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Peki altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Konuyla ilgili Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy’un görüşleri şu şekilde:

Coronavirus salgınına dair vaka artış haberleri ve ikinci dalganın gelmesine dair endişeler ortadan kalkmadığı müddetçe ve salgın tamamen kontrol altına alınmadığı müddetçe ons altın ana yükseliş eğilimini devam ettirecek. Elbette ki bu esnada ufak çaplı kar satışları da gelecektir. Bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım. Ancak bu kar satışları neticesinde gelen geri çekilmelerin hepsine birer alım fırsatı olarak bakmak lazım. Geri çekilmelerde, 1.775 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilmeli.

Öte yandan yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şu şekilde:

Cumhuriyet Altını

2.585,10

2.607,40

Yarım Altın

1.293,10

1.309,30

Reşat Altını

2.618,7

72.641,55

Altın (ONS)

1.810,98

1.811,59