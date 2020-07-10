Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprü, 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip olacak. Köprüyle Van-Pervari yolu beş saatten iki saate düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü’nün açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağını açıkladı. Terör örgütünün faaliyetlerini engelleyeceği için tehditler yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu “Yol, ticaret yapmak için olduğu kadar insanları birleştirmek, kardeşliği pekiştirmek için yapılır. Yol, medeniyet için gelecek nesiller için yapılır. Terör örgütleri bu medeniyet ve kardeşliği istemediği için engellemeye çalıştı, başaramadı” dedi.