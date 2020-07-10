Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Temmuz 2020 altın fiyatlarında son durum! Çeyrek ve gram altın ne kadar merak ediliyor. Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi işe birlikte başlayan düğünlerde en çok tercih edilen gram altın olmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yoksa altın fiyatlarında düşüş ihtimali var mı? 10 Temmuz cuma anlık altın fiyatlarındaki son durum sizlerle...

Gram altının fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından fiyatı 397,39 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü 397,39 liradan tamamladı.

Yeni güne dikey seviyede başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 397,39 lira seviyesine geldi..

Çeyrek altın fiyatı ise yatay seyirle 656,27 lira, Cumhuriyet altını da dikey yönde güne başladı ve 2.699,00 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa artışla 1.800,77 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.