İstanbul Kapalıçarşı’da 398,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399 liradan, 2 bin 629 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 650 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 569 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 589 liradan, bin 285 liradan alınan Yarım Ziynet bin 295 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor mu? İşte son durum!
10.07.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : gram,altın,altın fiyatları,
717105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717105.aspx
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