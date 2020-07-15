İstanbul Kapalıçarşı’da 398 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,20 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 363 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 584 liradan, bin 282 liradan alınan Yarım Ziynet bin 292 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 646 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
15.07.2020 - 17:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,20 lira oldu.
Kaynak: İHA
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718227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/718227.aspx
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