Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasını anayasaya aykırı bulması üzerine Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), ABD’den zararın karşılanmasını isteyecek. Trump, Mart 2018'de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim gereksinmelerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarifeler getirmişti. Trump daha sonra ağustos ayında Türkiye'den çelik ithalatında vergileri yüzde 50'ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı.

İKİ YILLIK MÜCADELENİN SONUCU

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararını değerlendiren ÇİB Başkanı Adnan Aslan “Trump’ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye’ye uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı. ABD Başkanı mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak sonunda yerini buldu. Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz. Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız” dedi. 2017’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 15’i ABD’ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor. ABD hâlihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.

KARAR REFERANS OLACAK

ÇİB Başkanı Adnan Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu ifade etti ve ekledi: Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018’de 8,5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi.

İTHALAT DUVARI KALICI OLSUN

∂ Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ülkenin kapasitesinin olduğu çelik ürünlerinde yüksek ithalat yapmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, bu kapsamda daha önce alınan geçici ek vergi kararının gelişmelere göre kalıcı hâle getirilmesi gerektiğini söyledi. Yayan, ek vergi uygulamasının en azından altı ay ya da bir yıl gibi sürelerle uzatılması gerektiğini, böylece tüketicilere doğru mesaj verilebileceğini söyledi.