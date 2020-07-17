Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dezenfektan, halk arasında yoğurt asidi olarak da bilinen laktik asit ile karanfil, kekik, okaliptüs, çay ağacı ve aleo vera gibi bazı esansiyel bitki yağlarının karışımından oluşuyor. Ürünün üretim izin süreçleri tamamlandı. Şirketin sahibi Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, “Yapılan testlerde, ürünün Covid-19 virüsünü tamamen inhibe ettiği ve sağlıklı hücrelere karşı herhangi bir zararı olmadığı tespit edildi. Bu şekilde belki de Covid-19’a karşı yerli olarak geliştirilen ve etkinliği Covid-19’a karşı ispatlanan tek antimikrobiyal-antiviral ürün olduk” değerlendirmesini yaptı.