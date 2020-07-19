Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılını 600 milyon TL ciro ile kapatan Doğtaş Kelebek, koronavirüse rağmen yıl sonu hedefini bir milyar TL olarak revize etti. Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, yüzde 40 olan 2020 büyüme hedef oranlarını yüzde 60 olarak revize ettiklerini açıklayarak, bu yıl yeni mağazalarla 300 kişilik ekstra bir istihdam sağlayacaklarını müjdesini verdi. Doğan, “Sene başında devletin uygulamaya geçirdiği KDV indirimiyle nefes alan mobilya sektörü, pandemi döneminde alımların ertelenmesi nedeniyle olumsuz etkilenmişti. Salgının sona ermesiyle birlikte uygulamaya konulan düşük oranlı krediler ve 60 aya varan taksit imkânları, ertelenen alımların hayata geçmesinde önemli bir rol oynadı. Bizim grup olarak ülkemizin ekonomisine güvenimiz yüksek, bu doğrultuda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. 30 Ağustos’ta 70 yeni mağaza açacağız” dedi.

Doğan, salgın döneminde e-ticaretin hemen her sektör için vazgeçilmez olduğunu gözlemledikleri bir dönem yaşadıklarını, grup olarak bu alana yapmakta oldukları yatırımı artırarak, markalarını sırasıyla online satışa geçirmeye başladıklarını söyledi. İlk olarak Kelebek markalarının online satış sitesini açtıklarını dile getiren Doğan, sırasıyla tüm markalarının online satışa geçeceğini, e-ticaret için departman kurduklarını sözlerine ekledi.