Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Proje şirketi, ihalelere katılmak isteyen Türk firmalara başvuru konusunda yardımcı olmak ve bilgilendirmek için ofis kurdu. Açılan bilgilendirme hattı ile de Türk firmalarının soruları kesintisiz olarak cevaplanacak. Santralin ihaleleri, Proje şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici (Titan2- IC İçtaş JV) tarafından Rus Atom Enerjisi Şirketi kurallarına göre düzenleniyor. Akkuyu’da çalışmalar 2018’de ilk reaktör için inşaat lisansı alınması ile hızlanmıştı. Ağustos 2019'da ikinci ünite için inşaat lisansı alınmıştı. Projede son dönemde birçok ihaleye çıkıldığı biliniyor. Şirket tarafından yapılan duyurularda, Akkuyu’nun tüm güç ünitelerinin türbin üst temel plakasının titreşim izolatörlerinin yay bloklarının imalatı ve temini, santralin karayolu ile uluslararası nakliyesi ve kargo teslimatına ilişkin bir dizi nakliye hizmeti alınması için ihale ilanı yapılmıştı. Ayrıca bir numaralı reaktörün inşası için yüksek ve düşük basınçlı çek valfleri, tüm reaktörlerin soğutma ısı eşanjörleri gibi teknik konularda da önümüzdeki dönemlerde ihalelere çıkılacak.