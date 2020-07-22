Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programı, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" dedi.