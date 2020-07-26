Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netflix'in geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de aktif 1,5 milyon abonesi bulunuyor. İngiltere merkezli Comparitech şirketinin derlediği verilere göre, Netflix'in en fazla ücretli abonesinin olduğu ülke sıralamasında Türkiye 23 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Listenin ilk üç sırasını 61 milyon aboneyle ABD, 15 milyonla Brezilya, 13 milyonla Birleşik Krallık oluşturuyor. Comparitech'in tahminî hesaplamasına göre Netflix, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki aboneliklerden 53 milyon dolar, ikinci çeyrekte 56 milyon doların üzerine gelir elde etti. Netflix, geçen sene 20,2 milyar dolar gelir sağlarken abonelikleri de kapsayan uluslararası yayın hizmeti gelirleri 10,6 milyar doları aştı.