Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmeci Yaşar Akman, merkeze bağlı Örencik köyünü ziyaret etti. Burada tanıştığı çiftçi Serdar Uysal, ile bölgeyi gezen Akman, tarım arazilerinin atıl halde olduğunu görünce üretime kazandırmaya karar verdi. Bu fikrini Uysal ile paylaşan girişimci Akman, bölgedeki iklim koşullarının sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu görünce harekete geçti. Kullanılmayan arazilerin sahipleri ile görüşen Akman ve Uysal, tarlaları kiralayarak sebze yetiştirmeye başladı. Karpuz ve domates üretimi yapan ikili, yaptıkları modern tarım ile de köylülere de örnek oldu.



“Bakir toprakların değerlendirilmesini istiyoruz”

2009 yılında bölgeyi ziyaret ettiğinde iş ortağıyla tanıştığını dile getiren Akman, “Arazileri gezdikten sonra bölgenin sebze yetiştiriciliğine uygun olduğunu gördüm. Bunun üzerine ilk deneme üretimlerini yaptık. Doğal bir ortam var. Bunun yanında Çorum ve Amasya iklimi arasında bir bölge. 620 rakıma sahip. Sebze yetiştiriciliğine uygun. Doğal bir kaynak suyu mevcut. Atıl halde kullanılmayan, sazlık hale dönüşmüş arazileri tekrar değerlendirdik. Şuanda ağırlıklı olarak karpuz ve domates üretiyoruz. Pazar sorunumuz yok. Seraya uygun bir iklim var. Bakir toprakların değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde” dedi.

“Hedefimiz 40-50 dönümlük araziler oluşturarak daha geniş alanda sebze yetiştiriciliği yapmak”

Sebze yetiştirmeye başlayarak, güzel sonuçlar alınmaya başladığında köylülerinde tarıma ağırlık vermeye başladığını anlatan Akman, “Bölgeye ilk geldiğimiz dönemlerde vatandaşlar daha çok ilkel yöntemlerle tarım yapıyordu. Bize bölgede sebzeyi zor yetiştiririsiniz denildi. Güzel bir sonuç ortaya çıkınca köylülerde tarıma ağırlık vermeye başladı. Şehire göç edenlerin bir kısmını buraya çektik. Küçük arazileri birleştirerek bunları bir bütün haline getirdik. Hedefimiz 40-50 dönümlük araziler oluşturarak daha geniş alanda sebze yetiştiriciliği yapmak”

“Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak potansiyel var”

Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak potansiyelin olduğunu kaydeden Akman, “Sulama sisteminin daha rantabıl kullanılması için havuz yapılabilir. Bölgede bin kişiye istihdam sağlayacak bir potansiyel var bölgede. Nisan ayında dikim yapıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar ürün elde edebiliyoruz. Burada yaşanan ulaşım sorunun çözülmesi ve alt yapının geliştirilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.