Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıymasını evde kendisi hazırlamak isteyenler, kıyma çekme makinelerine talebi artırdı. Trendyol verilerine göre kıyma çekme makinelerinin satışı, geçen seneye nazaran yüzde 268 artış gösterdi. Aynı dönemde tava ve tencerelere yüzde 128, yemek takımlarına yüzde 260 daha fazla talep geldi. Derin dondurucuların yanı sıra buzdolabı poşetleri ve kilitli poşetlerin satışlarında da ciddi artış yaşandı. Derin dondurucuların satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttı.Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder “Türk Ev ve Mutfak Eşyaları sektörü olarak pandemi sürecinden hızlı bir çıkış sağladık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda hareketlilik var. İhracat pazarında İslam ülkelerinde ve yurt içi pazarda da Kurban Bayramı’nın getirdiği pozitif etkiyi görüyoruz. Kurban Bayramı, pişirme gruplarından küçük elektrikli ev aletlerine, plastik mamüllerden bıçak gruplarına kadar hemen hemen bütün alt sektörlerde satışlarımızı artırdı” değerlendirmesini yaptı.