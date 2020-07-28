Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Business Insider'da yer alan habere göre Goldman Sachs, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konumu üzerindeki yükseliş endişeleri nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde 2,300 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bankadaki analistler, altındaki yükselişte, yükselen jeopolitik gerilimler, ABD'de artan siyasi ve sosyal belirsizlik ve Covid-19'un ikinci dalgasının etkili olacağını bildirdi.

Goldman Sachs'ın yayınladığı notta, 28 Temmuz tarihli bir notta, "ABD hükümeti tarafından rekor düzeyde borç birikimi ile birlikte, ABD dolarının rezerv para birimi olarak uzun ömürlü olmasıyla ilgili ciddi kaygılar ortaya çıkmaya başladı" denildi.

Goldman önümüzdeki yıl altın fiyatı için tahminini yüzde 15 artışla 2,000 dolardan 2,300 dolara çıkardı.

Banka, 12 aylık gümüş tahminini ons başına 30 dolara çıkardı. Daha önce gümüşün önümüzdeki 12 ay boyunca ons başına 22 dolar olacağı öngörülmüştü. (NTV)