Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

talya'da 1946 yılında kurulan ve motosiklet dünyasına yeni bir soluk getiren Vespa ile aynı yıl Fransa'da kurularak bir moda devi haline gelen Christian Dior, ortak miraslarından yola çıkarak daha özgür ve kreatif bir dünyaya ilham vermek için bir araya geldi. Dünyaca ünlü iki ikonik marka, hayata geçirdikleri yeni işbirliği ile tasarımlarına ilham olan özgürlük, hareket ve ifade ruhunu adeta yeniden tanımlıyor. İşbirliği; 2012 yılında Milano'da tanıtılan ve zarif ve modern çizgileri kadar teknolojik yenilikleriyle tanınan ikonik Vespa 946'nın güncel bir yorumu olan yeni modele hayat veriyor. Bu kapsamda Dior kadın koleksiyonlarının Kreatif Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan ‘Vespa 946 Christian Dior', bir el sanatları atölyesinin titizliği, standartları ve hassasiyetiyle İtalya'da üretildi.