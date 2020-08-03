Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırım AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgede 56’sı yerli sermayeli 83 firmanın faaliyet gösterdiğini, bunun 45’inin de yat sektöründe yer aldığını söyledi. Bölgede 2000'li yıllarda başlayan yat üretiminin, bugün Antalya Bölge'yi ‘marka’ hâline getirdiğini aktaran Gürses “2019 yılı sonuna kadar 442 yat üretilmişti, bu yıl haziran sonuna kadar da 18 yat daha eklendi ve 460 yat üretildi. Bunların toplam satış değeri de 1,2 milyar dolara da ulaştı” dedi. Gürses, yıl sonuna kadar 35 yatın sahibine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Gürses “Serbest bölgede ticaret hacmimizde ilk altı ayda yüzde 12’lik bir artış var, geçen sene 351 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, bu yıl 392 milyon dolara ulaştı. Bölgedeki firmalar, İtalya’dan İngiltere’ye, ABD’den Rusya’ya, Hollanda’ya ve Birleşik Arap Emîrliklerine kadar birçok ülkeden yat siparişi aldı. Dünyada yat üretiminde İtalya ve Hollanda ilk iki sırada. Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor. Bölgemizden yat üretiminde dünyada söz sahibi İtalya ve Hollanda'ya da yat satıyoruz” diye konuştu.