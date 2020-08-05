Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, aylık bazda 0,58 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Yıllık enflasyon baz etkisi ile, haziran ayındaki yüzde 12,62 seviyesinden, yüzde 11,76 seviyesine geriledi. Kredi genişlemesi ve pandemi kaynaklı maliyet artışları sebebiyle, enflasyon beklentileri bozulmuştu. Bu sebeple TÜFE'nin, aylık bazda yüzde 0,9 artması bekleniyordu. Daha ılımlı gelen veriler, enflasyonda korkulanın olmadığını gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da gerilemeye dikkat çekerek "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yİ-ÜFE YÜZDE 1 ARTTI

Ana harcama grupları itibarıyla temmuz ayında en fazla azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 1,28 azalma gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 2,44 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,38 ile ev eşyası takip etti. Bu arada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) temmuzda, yüzde 1,02 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

TCMB NE YAPACAK?

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi "TL'deki değer kaybının daha belirgin bir kur atağına dönüşmediği durumda, yıllık enflasyonun yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi muhtemel duruyor. Merkez Bankası da doğrudan faiz artışı yerine, likidite ve makroihtiyati sıkılaşmayı deneyecektir. İlk etapta bankacılık sistemine politika faizinin belirgin altından sağlanan fonlama azaltılabilir. Ayrıca bireysel kredilere yönelik sıkılaşma adımları atılabilir. Çok zorunda kalınmadıkça, politika faizinin artırılmasına yönelik bir adımın görülmesi ihtimali düşük" dedi.

TUR FİYATI ARTTI, SEBZE UCUZLADI

Temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 62 ile yurt içi turlarda gerçekleşti. Onu yumurta (%10,9) ve LPG ücreti (%9,4) izledi. En fazla fiyat düşüşü yüzde 37,8 ile taze fasulyede kaydedildi. Bunu kabak (%35,2) ve patlıcan (%30,8) takip etti.