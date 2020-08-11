Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de özellikle yaz aylarında yabancı ziyaretçilerin harcamalarıyla büyüyen perakende pazarı, AVM'ler ve birçok mağazanın kapalı olmasının yanı sıra turist yokluğuyla büyük oranda daraldı. Haziran başından itibaren tedbirlerle hayata geçirilen 'yeni normal' dönemle AVM'ler açıldı, uçuşlar başladı. İstanbul'da henüz otel dolulukları dahi yüzde 15'lere ulaşmasa da turizmin önemli merkezlerine Rusların gelişiyle birlikte artan hareketlilik rakamlarla da kendini gösterdi. Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yaptıkları anketin sonuçlarını açıklarken "Cadde mağazalarının cirolarında hazirana göre hızlı bir artış olurken, AVM mağazalarında da toparlanma gözleniyor" dedi. Rakamlar, BMD üyesi cadde mağazalarının yüzde 29'u geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yüzde 81'ine ulaşırken, bu oran temmuzda yüzde 55'e çıktı. AVM mağazalarında yüzde 81'in üzerinde ciro elde eden BMD üyesi sayısı da yüzde 7'den yüzde 38'e çıktı.

YABANCIDAN BÜYÜK KAYIP

Rakamlarda yabancı turist sayısındaki dramatik düşüşün etkisi de görüldü. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2019'da 1 trilyon TL'yi bulan kartlı harcamaların 82 milyar TL'si yabancı kartlarla yapılmıştı. Sinan Öncel, temmuzda alışveriş cirolarının artmamasının, yabancı turist sayısına bağlı olduğunu belirterek "Akdeniz ve Ege’deki turizm merkezleri ile İstanbul’da turist ağırlıklı çalışan AVM ve mağazalar var. Bu merkezlerdeki mağazalarda cironun yarıdan fazlası yabancıya satışlardan geliyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle turist gelemediği için perakende cirolarına yabancı katkısı ağır darbe aldı. Özellikle turiste satış yapan mağazalarda çok büyük sıkıntı var. 2019’un ikinci çeyreğinde 20,6 milyar TL olan yabancı kartlarla harcama miktarı bu yılın aynı döneminde 3,6 milyar TL’ye geriledi. 3 ayda 18 milyar TL’lik bir kayıptan söz ediyoruz" diye konuştu.